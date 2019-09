Molestie, anche il sindacato dei cantanti lirici apre un'inchiesta su Placido Domingo

Prosegue la vicenda che ha visto il cantante lirico Placido Domingo accusato di molestie da parte di numerose donne. L'American Guild of Musical Artists, sindacato che rappresenta migliaia di cantanti lirici, ha deciso di avviare una propria indagine per vederci chiaro. In un comunicato si specifica che l'indagine non si limiterà ad una sola istituzione ma a tutta l'industria.