"Ecchime", Piotta e Davide Toffolo celebrano Pasolini a 50 anni dalla morte

"Ecchime" si sviluppa su beat elettronici e pianoforte classico, firmati dal compositore Francesco Santalucia, che si fondono a testi ricchi di citazioni pasoliniane: dalla musica ("Cristo al Mandrione"), al cinema ("Accattone"), dalla poesia ("Non c'è acqua più fresca che al mio paese appunto") fino al vino friulano, simbolo identitario che unisce le radici dell’autore. L’atmosfera diventa intima e struggente. Il featuring di Davide Toffolo si inserisce tra strofa e ritornello, aggiungendo una dolorosa emotività che dialoga tra passato e presente. La copertina del singolo poi, mette ulteriormente a confronto il contrasto tra le due epoche. Nelle due immagini sovrapposte, si vede la borgata ai piedi dell'Acquedotto Alessandrino ai tempi dei celebri “ragazzi di vita”, contrapposta all’attuale Parco Sangalli. Ad accompagnare il brano, anche l’omonimo videoclip ufficiale, girato tra Roma e il Friuli, con la regia di Stefano Reali e Leonardo Modonutto. Le location scelte sono fortemente simboliche: da via Ostiense al Teatro India, fino alle rive del Tagliamento e alle Alpi Carniche.