Piotta fa da colonna sonora alla comicità romana: ecco "Tu me piaci"

Nelle immagini si susseguono volti di attori, attrici, opere di street art dedicate al cinema romano e una panoramica di riprese storiche della Capitale accostate a quelle dei nostri giorni, mentre scorre il playback di Piotta accompagnato dai suoi musicisti. Nel finale un morphing dedicato al Maestro Federico Fellini nel leggendario Teatro 5 di Cinecittà, che chiude poeticamente il video. Una sensazione tutta romana di malinconia e ironia, come se le risate nascessero in risposta alle avversità della vita. Il videoclip che Tgcom24 vi presenta in anteprima è stato realizzato dal regista Stefano Reali, prodotto da La Grande Onda in collaborazione con Samarcanda Film.