Rino Gaetano, esce a sorpresa l'inedita "Un film a colori (jet set)" nel giorno in cui avrebbe compiuto 75 anni

Sempre mercoledì 29 ottobre per celebrare il 75° anniversario della nascita di Rino Gaetano, la sua famiglia, guidata da Anna e Alessandro Gaetano, rispettivamente sorella e nipote del cantautore, organizza una serata evento al Largo Venue di Roma, nel segno della musica, della memoria e dell’eredità culturale di uno degli artisti più liberi e visionari della canzone italiana. Sul palco salirà la Rino Gaetano Band, formazione ufficiale fondata nel 1999 da Anna Gaetano e oggi guidata dal nipote Alessandro. Insieme a lui, musicisti affiatati e ospiti speciali come Piotta, Carlo Valente, Cristiano Cosa e Artù, per un concerto che ripercorrerà i grandi classici (da "Gianna" a "Mio fratello è figlio unico") e brani meno noti come "Le Beatitudini" e "Ti voglio". A presentare la serata sarà Giulia Massarelli.