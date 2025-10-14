Festa del Cinema di Roma al via: la 20esima edizione tra musica, cronaca e guerra

La kermesse propone un cartellone di 150 titoli provenienti da 38 Paesi
Tanta musica, documentari, cronaca, ma anche guerra e ancora più presenza sul territorio. La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma è in programma dal 15 al 26 ottobre. In cartellone 150 titoli provenienti da 38 Paesi, ricco sia di opere prime e indipendenti che da grande pubblico. Diciotto i film nel concorso Progressive, con presidente di giuria Paola Cortellesi, di cui quattro italiani. Tra le star annunciate invece Jennifer Lawrence, protagonista di "Die My Love" di Lynne Ramsay e il cast di "Dracula. L'amore perduto" di Luc Besson con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu, Matilda De Angelis, Ewens Abid e Guillaume De Tonquedec.
Il film d'apertura è "La vita va così" di Riccardo Milani, la nuova commedia con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Geppi Cucciari. Gli italiani in gara sono "40 secondi" di Vincenzo Alfieri sulle 24 ore che hanno preceduto l'omicidio di Willy Monteiro Duarte; "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica sul delitto Casati Stampa, con Filippo Timi e Jasmine Trinca; il docu "Roberto Rossellini, più di una vita" di Ilaria De Laurentiis, Andrea Paolo Massara, Raffaele Brunetti e "Sciatunostro" di Leandro Picarella, sull'amicizia fra due bambini in un'isola del Mediterraneo.
Le guerre contemporanee saranno al centro di "Put your soul on your hand and walk" della regista iraniana Sepideh Farsi, che racconta la Striscia sotto le bombe e "Once upon a Time in Gaza" di Arab e Tarzan Nasser che ci parla ancora di Gaza ma quella cancellata nel 2007. E ce n'è anche per l'Ucraina con il documentario "2000 Meters to Andriivka" di Mstyslav Chernov.
La ventesima edizione celebra il mondo della musica e alcuni suoi protagonisti con una serie di proiezioni in anteprima che si svolgeranno fra l'Auditorium Parco della Musica, il Maxxi e il Teatro Olimpico Acea. Si inizierà con "Willie Peyote - Elegia sabauda" di Enrico Bisi. Poi sarà la volta dell'atteso "It's Never Over, Jeff Buckley" di Amy Berg. Il documentario ricostruisce la vita e l'itinerario artistico del cantautore nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta, grazie a materiali inediti e testimonianze di familiari e di altri artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Brad Pitt, che in passato avrebbe voluto interpretare Buckley in un biopic, è il produttore esecutivo. Tra gli altri titoli protagonisti, saranno proiettati "Allevi Back to Life" di Simone Valentini, "Brunori Sas - Il tempo delle noci" e anche "California Schemin' di James McAvoy che firma un travolgente debutto alla regia ispirandosi alla vera vicenda del duo rap scozzese Silibil N' Brains. Non da ultimo "Rino Gaetano sempre più blu" di Giorgio Verdelli che porta sul grande schermo la vita, la musica e l'eredità di uno degli autori più singolari della canzone italiana.