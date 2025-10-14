Festa del Cinema di Roma al via: la 20esima edizione tra musica, cronaca e guerra

La ventesima edizione celebra il mondo della musica e alcuni suoi protagonisti con una serie di proiezioni in anteprima che si svolgeranno fra l'Auditorium Parco della Musica, il Maxxi e il Teatro Olimpico Acea. Si inizierà con "Willie Peyote - Elegia sabauda" di Enrico Bisi. Poi sarà la volta dell'atteso "It's Never Over, Jeff Buckley" di Amy Berg. Il documentario ricostruisce la vita e l'itinerario artistico del cantautore nel contesto culturale della New York degli anni Ottanta e Novanta, grazie a materiali inediti e testimonianze di familiari e di altri artisti come Ben Harper e Aimee Mann. Brad Pitt, che in passato avrebbe voluto interpretare Buckley in un biopic, è il produttore esecutivo. Tra gli altri titoli protagonisti, saranno proiettati "Allevi Back to Life" di Simone Valentini, "Brunori Sas - Il tempo delle noci" e anche "California Schemin' di James McAvoy che firma un travolgente debutto alla regia ispirandosi alla vera vicenda del duo rap scozzese Silibil N' Brains. Non da ultimo "Rino Gaetano sempre più blu" di Giorgio Verdelli che porta sul grande schermo la vita, la musica e l'eredità di uno degli autori più singolari della canzone italiana.