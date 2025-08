Festa del Cinema di Roma, "La vita va così" di Riccardo Milani sarà il film d’apertura

Riccardo Milani ha diretto grandi successi fra cui "Piano, solo", "La guerra degli Antò", "Il posto dell’anima", "Come un gatto in tangenziale", "Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto", "Corro da te", "Grazie ragazzi", "Un mondo a parte", e appassionanti documentari come "Nel nostro cielo un rombo di tuono" e "Io, noi e Gaber". Il regista romano realizza un racconto ironico e appassionato lungo vent’anni, ambientato in un angolo meraviglioso della Sardegna, dove una comunità si troverà stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità. Il film è ispirato a una vicenda che ha fatto il giro del mondo finendo anche sulle pagine di testate internazionali.