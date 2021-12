Pio e Amedeo al cinema con "Belli ciao" per iniziare l'anno ridendo

Partire o restare? Restare o partire? Pio e Amedeo interpretano due amici che devono affrontare il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l'ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo, da sempre appassionato di medicina, sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del Sindaco per bloccare l’inevitabile fuga dei giovani verso il Nord. Ma per rilanciare l’economia locale servirebbe un grande investimento…e sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d’adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua a impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani.

L'idea del film è venuta a Gennaro Nunziante la sera del 7 marzo del 2020, quando la fuga di notizia che anticipava l'imminente lockdown in arrivo, produsse un esodo dei giovani di stanza al Nord verso i paesi del Sud. "Allora furono le madri, i padri e gli anziani nonni meridionali a non avere paura di sfidare il contagio e ospitare nuovamente i propri figli e nipoti - dice il regista, già dietro la macchina da presa di quasi tutti i film di Checco Zalone -. Non è più tempo di semplificazioni errate e folkloristiche da meglio il sud del nord, penso ci sia invece da interrogarsi su questo modello di società che ha reso le vite di uomini e donne delle individualità mobili sconnesse da qualsiasi logica comunitaria. Piccoli segnali di speranza si avvertono qua e là. Ogni giorno qualcuno medita di abbandonare questa folle corsa nichilista al consumo e all’apparenza, insieme con altri cerca di condividere valori solidali, si chiama fuori e saluta, 'Belli ciao' appunto".

Nel cast, oltre a Pio e Amedeo che di "Belli ciao" sono anche sceneggiatori, ci sono Lorena Cacciatore, nei panni di un'influencer milanese tutta social e mondanità, Rosa Diletta Rossi, che interpreta una commessa di un negozio di lusso, anche lei emigrata dal Sud, Nicasio Catanese, suo amico del cuore omosessuale, e Giorgio Colangeli, straordinario sindaco del paese d'origine di Pio e Amedeo, che parla quasi esclusivamente con citazioni latine.