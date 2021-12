Natale al cinema tra risate e omicidi con "7 donne e un mistero"

Il film è liberamente ispirato al celebre "8 donne e un mistero" di Francois Ozon, uscito nel 2002 e diventato subito un cult, e che a sua volta era l'adattamento di una piece teatrale di Robert Thomas, andata in scena per la prima volta nel 1958. Un classico senza tempo, insomma, che continua a ispirare autori e registi. In questo caso le donne da otto passano a sette, e sono, in ordine rigorosamente alfabetico, Margherita Buy, Diana Del Bufalo, Sabrina Impacciatore, Benedetta Porcaroli, Micaela Ramazzotti, Luisa Ranieri e Ornella Vanoni.

Dopo essersi riunite nella villa di famiglia per celebrare insieme la vigilia di Natale, si trovano costrette ad affrontare e rivelare l'un l'altra segreti e sotterfugi per cercare di risolvere un mistero che in qualche modo le riguarda tutte. Tutte sono infatti sospettate di poter essere l'assassina...

