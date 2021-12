"Sing 2", missione rockstar: alla ricerca di Clay Calloway!

Per le prossime vacanze di Natale si prepara una nuova esplosione di musica. Arriva nei cinema italiani dal 23 dicembre " Sing 2 ", sequel di uno dei film di animazione più amati degli ultimi anni. A prestare la voce ai personaggi ci saranno Frank Matano, Jenny De Nucci, Valentina Vernia e Zucchero . Tgcom24 vi offre una clip in anteprima esclusiva .





Dopo che in "Sing" un gruppo di animali aveva organizzato una gara canora per riportare il "Moon Theatre" al suo vecchio splendore e salvarlo dalla chiusura, in "Sing 2" i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per esibirsi sul palco di una grande città. Il film segue sempre le imprese del koala Buster Moon e del suo cast, che ora deve concentrarsi sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nella luccicante Redshore City. I protagonisti dovranno anche intraprendere una missione per trovare la leggenda del rock Clay Calloway (doppiato da Zucchero) e convincerlo a tornare sul palco.

Nella versione originale il koala Buster è interpretato dal vincitore Oscar Matthew McConaughey, Reese Witherspoon presta la sua voce alla maialina Rosita, Scarlett Johansson alla porcospina rocker Ash, mentre il serioso gorilla Johnny avrà la voce di Taron Egerton, il timido elefante Meena quella di Tory Kelly, il provocatorio porcellino Gunter di Nick Kroll. A interpretare la leggenda del rock, il leone Clay Calloway sarà invece Bono.