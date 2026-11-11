Dopo aver portato i suoi concerti in giro per il mondo, Pink si prepara a una nuova sfida: nel 2027 sarà protagonista di una residency alla Sphere di Las Vegas. È la prima volta in cui una cantante pop solista riesce in una simile impresa. L'annuncio è arrivato lunedì 9 novembre, dopo alcuni giorni di anticipazioni sui social, e segna una novità importante per la cantante, che non aveva mai avuto uno spettacolo con una sede fissa.
Un progetto coltivato per anni
Pink, che ha 47 anni, ha condiviso la notizia su Instagram, spiegando che l'idea di esibirsi alla Sphere era nei suoi pensieri da molto tempo. Nel messaggio ha scelto di richiamare il tema delle bollicine e dei festeggiamenti, raccontando l'entusiasmo per la possibilità di trasformare finalmente quel desiderio in realtà. "Quest'idea sta fermentando da anni", ha scritto la cantante, aggiungendo di essere felice di poterla condividere con il pubblico. Ha poi anticipato che lo spettacolo raccoglierà le emozioni e le esperienze più diverse, dagli alti ai bassi, passando per le novità e le sfide mai affrontate prima.
La residency rappresenterà anche un esordio assoluto per l'artista: sarà infatti la prima volta in cui Pink darà a uno spettacolo una sede permanente. "Per la prima volta, darò a un concerto una casa e spero che verrete a trovarmi", ha spiegato rivolgendosi ai fan. L'appuntamento è fissato per il 2027.
Date dei concerti e prevendita dei biglietti
Gli spettacoli alla Sphere cominceranno il 29 settembre 2027 e termineranno il 30 ottobre dello stesso anno. Chi desidera assistere ai concerti può già registrarsi per la prevendita attraverso il sito ufficiale pinkspage.com. La presale aprirà mercoledì 18 novembre alle 19, ora italiana. La vendita generale dei biglietti partirà invece venerdì 20 novembre, sempre alle 19.
Uno spettacolo immersivo grazie alla tecnologia della Sphere
La produzione, secondo quanto anticipato nel comunicato stampa, sfrutterà le tecnologie di ultima generazione della struttura di Las Vegas. Tra queste c'è il grande schermo LED ad alta risoluzione, progettato per avvolgere gli spettatori in un'esperienza visiva immersiva. Un ruolo centrale sarà affidato anche al sistema audio della venue, chiamato Sphere Immersive Sound e descritto come il più avanzato al mondo. La tecnologia promette una resa sonora caratterizzata da un livello particolarmente elevato di chiarezza e precisione.
Dall'anniversario di Missundaztood all'ultimo tour
L'annuncio della residency arriva in un periodo significativo per la carriera di Pink. Nel 2026 la cantante ha celebrato i 25 anni di Missundaztood, l'album che contiene alcuni dei suoi brani più conosciuti, tra cui "Don't Let Me Get Me", "Just Like a Pill", "Family Portrait" e "Get This Party Started". Il suo disco più recente, Trustfall, è invece uscito nel 2023. Quest'anno Pink ha inoltre condotto i Tony Awards, aprendo la cerimonia con un'esibizione particolarmente elaborata. Il numero inaugurale ha coinvolto oltre 170 artisti provenienti dal mondo dello spettacolo, con apparizioni di volti noti e acrobazie in volo.
Prima di questo nuovo progetto a Las Vegas, la cantante era stata impegnata a lungo con il Summer Carnival e il Trustfall Tour, le tournée che l'hanno portata sui palchi da giugno 2023 a novembre 2024. Al termine di quel ciclo di concerti aveva raccontato su Instagram quanto fosse stato impegnativo realizzare lo spettacolo, sia dal punto di vista fisico sia mentale e personale. Lo aveva definito il progetto più ambizioso mai affrontato sotto questi aspetti, ammettendo che fosse stato molto difficile, ma sottolineando anche quanto ogni momento fosse valso la pena per i ricordi condivisi con il pubblico.