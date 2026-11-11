Pink, che ha 47 anni, ha condiviso la notizia su Instagram, spiegando che l'idea di esibirsi alla Sphere era nei suoi pensieri da molto tempo. Nel messaggio ha scelto di richiamare il tema delle bollicine e dei festeggiamenti, raccontando l'entusiasmo per la possibilità di trasformare finalmente quel desiderio in realtà. "Quest'idea sta fermentando da anni", ha scritto la cantante, aggiungendo di essere felice di poterla condividere con il pubblico. Ha poi anticipato che lo spettacolo raccoglierà le emozioni e le esperienze più diverse, dagli alti ai bassi, passando per le novità e le sfide mai affrontate prima.