Pink operata d'urgenza nella notte di Capodanno: "Ho una cicatrice in più"

La cantante si è sottoposta a un intervento d'urgenza al collo, mentre la famiglia passava le Feste in montagna
Con una vistosa medicazione al collo, da un letto d'ospedale, la cantante statunitense Pink ha mandato gli auguri di Buon Anno ai suoi fan. Con un largo sorriso per il pericolo scampato. L'artista ha, infatti, comunicato via social di essersi sottoposta a un intervento di urgenza nella notte di Capodanno: "Ho una cicatrice e due dischi in più". Feste interrotte per lei con questo fuoriprogramma, mentre la famiglia continuava le vacanze sulla neve "facendo snowboard".
Nel lungo post pubblicato su Instagram, Pink non ha specificato i motivi del ricovero per forti dolori al collo che da tempo la affliggono e del successivo intervento risolutivo, ma è apparsa comunque sorridente e serena. "Chiudo l'anno prestando attenzione al mio corpo e aggiustandolo", ha esordito. "Una nuova cicatrice e due nuovi dischi cervicali, un ricordo che indica che apprezzo questo mezzo che mi è stato dato e che uso per tutto ciò che ha valore", ha aggiunto con l'ironia che la contraddistingue.
Nel lungo messaggio, poi, l'artista non ha comunque fatto segreto delle difficoltà affrontate nell'ultimo anno, definendo il 2025 "complesso e faticoso", felice di lasciarselo alle spalle. Ma Pink non ha perso il suo spirito da combattente, promettendo di voler guardare avanti con determinazione. "Lascio il dolore nel passato e scelgo di andare avanti", ha precisato.
"Mentre sono qui seduta da sola a Capodanno in una stanza d'ospedale, mentre la mia famiglia fa snowboard felicemente, so che il 2026 sarà migliore perché è la scelta che ho fatto", conclude, non perdendo di vista i suoi prossimi impegni, tra cui un tour internazionale previsto per la primavera e per il quale il recupero completo sarà fondamentale. "Sceglierò i pensieri positivi invece di quelli negativi. E continuerò a cercare la luce, anche mentre sperimento l'oscurità", è la conclusione del post.