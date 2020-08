P!nk fiera delle sue cosce grosse: "Dio me le ha date perché sapeva le avrei usate"

LEGGI ANCHE > P!nk positiva al coronavirus, dona un milione di dollari alla ricerca

Abbiamo visto spesso P!nk riflettere sul rapporto con il suo corpo. Se questa volta ha voluto spiegare in maniera semplice e diretta quanto quelle parti anatomiche potessero darle solidità e forza (non solo fisica), lo scorso gennaio ha rivelato al mondo che non farebbe mai niente per alterare il suo aspetto, prendendo le distanze da quelle star che per fermare lo scorrere del tempo ricadono nel circolo vizioso dell’abuso della chirurgia.

"Ogni tanto consideri l’idea di fare un ritocchino, però poi guardi uno spettacolo e ti aspetti di vedere sui volti delle persone le emozioni che provano... ma la loro faccia non si muove. Voglio che i miei figli sappiano come sono quando mi arrabbio", aveva scritto su Twitter schierandosi decisamente dalla parte delle donne che vogliono invecchiare senza cedere alla dipendenza del bisturi e dei trattamenti estetici. E ha poi chiarito: "Ho deciso che il mio talento e la mia individualità sono molto più importanti della mia faccia. Quindi preparatevi, perché sto per invecchiare nella vecchia maniera".

