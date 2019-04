"Hurts 2B Human", i mille colori di P!nk per raccontare la difficoltà del vivere

L'album è stato anticipato da alcuni singoli, come la title track, che mette in luce il talento di Khalid, e "Hustle", uno dei brani che più concede qualcosa al pop. Solo parziale anticipazione del quadro variegato che i 13 pezzi che compongono il lavoro rappresentano. Tante le ballad, tra le quali spiccano le due canzoni che chiudono l'album, "Circle Game", costruita solo piano, archi e la voce di P!nk intesa come poche altre volte, e "The Last Song of Your Life", dove la cantante è accompagnata solo dalla chitarra.



P!nk si permette anche un'incursione nel mondo country con il duetto Chris Stapleton in "Love Me Anyway". Ma nell'ampia tavolozza dei colori di "Hurts 2B Human" trovano spazio anche un omaggio al sound anni 80 alla Cher in "We Could Have It All", una ballad con le voci filtrati al vocoder insieme a Cash Cash ("Can We Pretend"), un raffinato duetto con Wrabel in "90 Days". Classico e contemporaneo vanno continuamente a braccetto dandosi ora la mano e ora il cambio, tra effetti, sequenze e momenti acustici prossimi al minimalismo.



P!nk attualmente è impegnata nelle ultime date americane del "Beautiful Trauma Tour": il 16 giugno da Amsterdam, comincerà il tour europeo che durerà fino ad agosto (probabilmente saranno inseriti i brani del nuovo album) e che al momento non prevede date italiane. L'ultima concerto di Pink nel nostro Paese è del luglio 2007.