Cranberries, "In The End" è l'addio del gruppo e "un omaggio a Dolores"

OTTAVO E ULTIMO DISCO DELLA BAND 9 aprile 2019 10:45 Cranberries, "In The End" è lʼaddio del gruppo e "un omaggio a Dolores" A un anno dalla scomparsa della cantante, i componenti Noel e Mike Hogan con Fergal Lawler raccontano il testamento musicale che esce il 26 aprile

A 30 anni dalla formazione, i Cranberries pubblicano il 26 aprile il loro ottavo album, "In The End", mettendo la parole fine alla loro carriera. La genesi è iniziata nel 2017, mentre la band era in tour. Noel e Mike Hogan e Fergal Lawler sono poi venuti a patti con la tragica scomparsa di Dolores O'Riordan a gennaio 2018, e con il supporto della famiglia della cantante hanno voluto completare il disco che al contempo è una celebrazione, un tributo a lei e un addio ai fan.

Gli undici brani presenti segnano un ritorno a una dimensione che la band aveva agli albori, nei primi due album: meno rock, più rilassata, in pieni anni 90, con la voce di Dolores più dolce e morbida.

In conferenza stampa i tre restanti membri dei Cranberries, passati da Milano per incontrare i giornalisti, hanno raccontato come è nato il disco: "Nel 2017 eravamo in tour con il nostro ultimo album. Durante le prove parlavamo della possibilità di proporre nuove cose. Lungo quell'anno abbiamo iniziato quindi a scrivere e formato quello che sarebbe stato il nucleo dell'album. Purtroppo a gennaio 2018 Dolores ci ha lasciato ed è stato quello il momento in cui abbiamo passato in rassegna al materiale che avevamo composto per capire se avessimo abbastanza per lavorare e se la qualità del suono e della voce fossero sufficiente per essere pubblicata. Abbiamo capito di sì e abbiamo prodotto 11 tracce".



Il demo è sembrato subito molto buono "quindi abbiamo parlato con la famiglia di Dolores che si è detta felice di procedere con la pubblicazione. Poi ne abbiamo parlato con il nostro produttore di sempre, Stephen Street, che ci ha spinto a entrare subito in studio senza indugiare. Questo lavoro ci ha dato lo slancio necessario per poter continuare. Ci è parso fosse il momento giusto per farlo, senza che passasse un periodo troppo lungo. Ad aprile 2018 ci siam trovati in studio e questo è il risultato".

Il racconto del significato del titolo dell'album ha rivelato il futuro della band: "E' il titolo dell'ultima traccia che abbiamo registrato e solo in un secondo momento abbiamo pensato fosse la scelta adatta perchè a posteriori rappresenta la fine di un'era: non proporremo più tour e materiale nuovo. Un'indicazione adatta anche come titolo".



Contrariamente a quanto possa pensare la gente, i testi non trattano del momento tragico che precede la morte di Dolores: "Hanno a che fare con un cambiamento specifico di un periodo di vita di Dolores. Lei si era lasciata alle spalle dei mesi difficili, il suo divorzio e diversi problemi psicologici. Invece sono testi che parlano del poter andare avanti, lasciando indietro un periodo infelice aprendo invece la propria vita a possibilità poter affrontare le cose in maniera più rilassata e consapevole".

"A posteriori il disco ha rappresentato per noi una terapia. Ad aprile 2018, a pochi mesi dalla scomparsa di Dolores, le emozioni erano tante e si sono riversate nelle canzoni". La tristezza si fa varco nelle parole dei tre irlandesi: "Da una parte in noi c'è grande felicità di fare uscire un nuovo album e la controparte è sicuramente la tristezza della perdita di Dolores. Era un'amica e ci manca e ci manca che lei non abbia la possibilità di ascoltare questo album".