Phil Collins spegne 70 candeline: dai Genesis alla carriera da solista

Phil Collins compie 70 anni. L’icona della musica, che ha venduto oltre 33 milioni di copie negli Usa e circa 150 milioni in tutto il mondo è tornato sulla cresta dell’onda l’anno scorso con la canzone “In the Air Tonight” diventata virale grazie a due youtuber. Batterista dei Genesis e solista è tra i tre artisti mondiali che ha venduto di più.

Nato nel 1951 in un sobborgo di Londra, il batterista dei Genesis ha iniziato a suonare quando aveva 5 anni: gli zii gli regalarono una batteria giocattolo e lui non smise più di suonare. Prima ha imparato da solo, poi ha fatto esperienza diventando un’icona mondiale. E’ stato batterista per gli Who ed è entrato nei Genesis nel 1970, dopo aver risposto a un annuncio pubblicato su un settimanale. Con loro ha inciso diversi album ed ha sostituito Gabriel alla voce dopo il suo abbandono.

La fine del suo primo matrimonio lo spinge a fine anni Settanta, a preparare materiale per il suo primo album da solista, “Face Value”, in cui c’è anche “In the Air Tonight”. Il disco che ha riscosso maggior successo è “No Jacket Required” e poi anche “Easy Lover”, “Invisible touch”, “Two Hearts”…

Collins ha avuto esperienza anche nel doppiaggio nei film “Balto”, “Il libro della giungla 2” e ha cantato in italiano “Il mio cammino”, un brano composto per il film Disney “Koda, fratello orso”.

Nella sua carriera ha ricevuto 7 Grammy Awards, 5 BRIT, 2 Golden Globe, un Oscar ed è riuscito a vendere oltre 100 milioni di album in tutto il mondo sia come solista che come componente di una band, al pari di Paul McCartney e Michael Jackson.

