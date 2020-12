Da McCartney ai Queen, i superbig della musica scalano ancora le classifiche

Leggi Anche Paul McCartney, nuovo album di inediti dalla pandemia

Era da “Flowers in the dirt" (1989) che McCartney non tornava sul gradino più alto della classifica britannica. Il 78enne artista ha ringraziato i fan per il traguardo conquistato con "McCartney III", dopo una settimana dall'uscita: "Voglio solo dire buon Natale, felice anno nuovo e un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a portare il mio disco al numero 1 della classifica degli album".



A ottobre i Queen hanno pubblicato "Live around the World", album dal vivo che raccoglie registrazioni degli ultimi otto anni di tour fatti da Brian May e Roger Taylor insieme a Adam Lambert. E così sono tornati in testa alla chart d'oltremanica che avevano conquistato per l'ultima volta nel 1995 con “Made in Heaven", l’album pubblicato quattro anni dopo la morte di Freddie Mercury. Un nuovo trofeo per la storica band da aggiungere in bacheca, visto che si tratta della decima volta che riescono a raggiungere quella posizione dopo gli exploit degli album "A night at the Opera” (1975), "A day at the races” (1976), "The game” (1980), "A kind of magic" (1986), "The miracle" (1989), "Innuendo" del (1991), “Made in Heaven" (1995) e i due Greatest hits del 1981 e 1991.

"In the air tonight" era il singolo del primo album solista di Phil Collins, "Face Value", targato 1981. Durante l'estate il brano dell’ex Genesis è arrivato a sorpresa al secondo posto della classifica di iTunes negli Stati Uniti grazie a due fratelli gemelli, conosciuti su YouTube come Twinsthenew Trend (e forti di ben 338mila fan) : il loro "reaction video" mentre ascoltano l'assolo di batteria di Collins è diventato virale, rilanciando così il 69enne cantautore e polistrumentista britannico.

