La favola di Freddie Mercury e i Queen in "Queenmania Rhapsody"

Una favola quella di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla voce di Sonny Ensabella, frontman dei Queenmania, il tributo più acclamato in Europa alla band inglese. E' " Queenmania Rhapsody ", in scena al teatro Manzoni di Milano il 9 e il 10 ottobre alle 20:45. Uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi ad "A Night at the Opera", dal "Live Aid" a Wembley. I Queenmania (Sonny Ensabella, Fabrizio Palermo, Tiziano Giampieri e Simone Fortuna) diretti da Daniele Sala, fanno rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia...del Rock e non solo. Con un contributo video straordinario di Katia Ricciarelli.

“Is this the real life? Is this just fantasy?” “E’ vita reale o è fantasia?” Comincia così la canzone manifesto dei Queen, l’azzardo più incredibile della storia della musica rock. C’è dentro di tutto, schegge di hard-rock, pop, glam, l’opera lirica, il settecento, la teatralità, le ansie esistenziali dell’uomo, i reietti, gli dei e gli inferi. Eppure dopo 43 anni dalla sua pubblicazione, nessuno è ancora riuscito a svelare il segreto del suo significato e a comprenderne appieno i meccanismi del suo successo. Più che una canzone è un mostro, una specie di Frankenstein creato e cantato da un brutto anatroccolo che si era trasformato in un dio e suonata con una chitarra eccezionale, scolpita nella trave di un caminetto, proprio come era successo a Pinocchio.

Teatro Manzoni, gli spettacoli della stagione di prosa e cabaret 2020-21 Amore mio aiutami Pino LePera 1 di 16 Don Chisciotte Lucia De Luise 16 di 16 I soliti ignoti Lanzetta Capasso 16 di 16 Liolà Ufficio stampa 16 di 16 Mine vaganti Romulo Eucalitto 16 di 16 Queste pazze donne Ufficio stampa 16 di 16 Scusa sono in riunione... ti posso richiamare? Giovanni De Sandre 16 di 16 Se devi dire una bugia dilla grossa Ufficio stampa 16 di 16 Angelo Duro Lucia Iuorio 16 di 16 Antonio Ornano Ufficio stampa 10 di 16 Debora Villa Ufficio stampa 11 di 16 Frank Matano e Francesco Arienzo Ufficio stampa 12 di 16 Giovanni Vernia Ufficio stampa 13 di 16 Moni Ovadia e Dario Vergassola Ufficio stampa 14 di 16 I Panpers Ufficio stampa 15 di 16 Raul Cremona Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Forse il segreto dei Queen è proprio questo: aver giocato a tenere i piedi in due staffe, uno sulla terra e l’altro nel mondo delle favole. Non ci sono messaggi sociali nelle loro canzoni eppure ancora oggi sono potenti, affascinanti, credibili, per nulla superati dalla realtà. La loro arte è sempre stata la messa in scena di una favola… romantica, malinconica, ironica, straziante, gioiosa, sensuale e trasgressiva. Per comprenderli non serve la ragione, bisogna solo arrendersi alla loro straordinaria capacità di affabulare… dai dischi, ai live, alle loro vite, in particolare quella di Freddie. I Queenmania, blasonata e seguitissima tribute band dei Queen, si rimettono in gioco espandendo i confini del concerto e confezionano Queenmania Rhapsody, un nuovo spettacolo in cui la musica, le fascinazioni visive, la narrazione (sotto la regia di Daniele Sala) convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

PER INFO E BIGLIETTI

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42, Milano

02.7636901

info@teatromanzoni.it