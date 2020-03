I Genesis tornano insieme: annuncio a sorpresa del tour in autunno

I Genesis sono tornati. Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford hanno annunciato la reunion della band con un messaggio sui social e hanno confermato la notizia al "The Zoe Ball breakfast show" della BBC. Il trio riapparirà dal vivo nelle arene del Regno Unito in novembre e dicembre per il tour "The Last Domino? ", come il brano di "Invisible Touch", ma con un punto interrogativo enigmatico riferito al loro futuro. Con loro saranno sul palco anche Daryl Struermer al basso e Nicholas Collins, figlio di Phil, alla batteria.

L'ultima volta che Collins, Rutherford e Banks si sono esibiti insieme è stato nel 2007, con il "Turn it on again: The tour", che fece tappa anche in Italia al Circo Massimo di Roma, registrato nell'album "Live Over Europe 2007" e nel dvd "When in Rome".

I Genesis debuttarono il 7 marzo 1969 con l'album "From Genesis to Revelation". Sarebbe stato l'inizio di una rivoluzione che ha portato alla nascita del rock progressive.

Per il momento sono stati confermati 8 appuntamenti. Il loro tour partirà da Liverpool il prossimo 23 novembre. Poi saranno il 26 a Newcastle (Utilita Arena), il 29 e 30 a Londra (The O2). il 2 dicembre a Leeds (First Direct Arena), il 5 a Birmingham (Utilita Arena), l'8 a Manchester (Arena) e l'11Glasgow (The SSE Hydro).

TI POTREBBE INTERESSARE: