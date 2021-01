Per Miley Cyrus sesso fa rima anche con... arredo: "Uso i sex toys per decorare la casa"

Sesso e interior design si danno la mano in casa di Miley Cyrus . La popstar, 28 anni, ha infatti confessato, che usa i giocattoli sessuali in due modi: "Li compro per me stessa, ma anche per utilizzarli come soprammobili da mettere in mostra". Audace e trasgressiva l'ex stellina Disney non ha smesso di provocare nemmeno in quarantena durante la pandemia: "Ho fatto sesso sicuro" aveva dichiarato pochi mesi fa: "L'ho praticato su FaceTime...".

Miley Cyrus in versione "Bad Santa", Babbo Natale sexy instagram 1 di 13 instagram 2 di 13 instagram 3 di 13 instagram 4 di 13 instagram 5 di 13 instagram 6 di 13 instagram 7 di 13 instagram 8 di 13 instagram 9 di 13 instagram 10 di 13 instagram 11 di 13 instagram 12 di 13 instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

L'ex "Hannah Montana" lo ha raccontato durante una recente intervista al programma Barstool Sports della radio Sirius XM, dove ha parlato liberamente di sesso e dintorni senza censure.

Leggi Anche Il cuore e... il topless rock di Miley Cyrus sulla cover di Rolling Stone

Censure che di fatto la bad girl del pop non ha mai mostrato di avere in nessun settore. Musica compresa. Di recente ha posato com "Bad Santa" in topless e vestita da Babbo Natale sexy. Durante la pandemia, poi, quando è stata costretta a passare i mesi di lockdown chiusa in casa si è data da fare per continuare a divertirsi sessualmente almeno in "forma virtuale" su FaceTime.

I sex toys che utilizza come complementi di arredo si possono trovare nella sua villa a Hidden Hills, sobborgo di Los Angeles, comprata per quasi 5 milioni di dollari lo scorso luglio. Sei camere da letto, sette bagni, piscina in stile laguna e molti altri spazi da arredare, dando sfogo a tutta la sua trasgressività.

Miley Cyrus, nudità e trasparenze intriganti Instagram 1 di 81 Instagram 2 di 81 Instagram 3 di 81 IPA 4 di 81 IPA 5 di 81 IPA 6 di 81 IPA 7 di 81 IPA 8 di 81 IPA 81 di 81 IPA 10 di 81 IPA 11 di 81 IPA 12 di 81 IPA 13 di 81 IPA 14 di 81 IPA 15 di 81 IPA 16 di 81 IPA 17 di 81 IPA 18 di 81 IPA 19 di 81 IPA 20 di 81 IPA 21 di 81 IPA 22 di 81 IPA 23 di 81 IPA 24 di 81 IPA 25 di 81 IPA 26 di 81 IPA 27 di 81 IPA 28 di 81 IPA 29 di 81 IPA 30 di 81 IPA 31 di 81 IPA 32 di 81 IPA 33 di 81 IPA 34 di 81 IPA 35 di 81 IPA 36 di 81 IPA 37 di 81 IPA 38 di 81 IPA 39 di 81 IPA 40 di 81 IPA 41 di 81 IPA 42 di 81 IPA 43 di 81 IPA 44 di 81 IPA 45 di 81 IPA 46 di 81 IPA 47 di 81 IPA 48 di 81 IPA 49 di 81 IPA 50 di 81 IPA 51 di 81 IPA 52 di 81 IPA 53 di 81 IPA 54 di 81 IPA 55 di 81 IPA 56 di 81 IPA 57 di 81 IPA 58 di 81 IPA 59 di 81 IPA 60 di 81 IPA 61 di 81 IPA 62 di 81 IPA 63 di 81 IPA 64 di 81 IPA 65 di 81 IPA 66 di 81 IPA 67 di 81 IPA 68 di 81 IPA 69 di 81 IPA 70 di 81 IPA 71 di 81 IPA 72 di 81 IPA 73 di 81 IPA 74 di 81 75 di 81 Instagram 76 di 81 Instagram 77 di 81 Instagram 78 di 81 Instagram 79 di 81 Instagram 80 di 81 Instagram 81 di 81 leggi dopo slideshow ingrandisci



Durante l'intervista Miley ha anche paralto delle sue relazioni sentimentali... finite, dal matrimonio con Liam Hemsworth ai flirt, breve con Kaitlynn Carter, un po' più lungo con Cody Simpson (che ha passato con lei la prima quarantena).

Adesso, di nuovo single, la bad girl provvede da sola al suo piacere sfruttando la sua passione per i sex toys in maniera non proprio tradizionale.

Leggi Anche Miley Cyrus posa completamente nuda in una bara gialla

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI