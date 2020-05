Per la prima volta l'omosessualità è protagonista di una storia Pixar: ecco il corto "Out"

Da qualche giorno sulla piattaforma in streaming Disney+ è disponibile "Out" , nuovo corto della Disney/Pixar . Segue le peripezie di un ragazzo di nome Greg che inizialmente non se la sente di annunciare a mamma e papà che sta per trasferirsi in città con il compagno Manuel. E' la prima volta che la tematica omosessuale, attraverso la storia del personaggio protagonista, è assolutamente centrale in una produzione del colosso dell'animazione.

L’indizio della relazione è una fotografia dei due ragazzi insieme, che Greg tiene nascosta nel cassetto delle calze. "Quando siamo in città la appendo", promette a Manuel che gli replica scoraggiato: "Ogni volta che verranno i tuoi genitori a trovarti la nasconderai" . Proprio in quel momento, arrivano i genitori per aiutare Greg a traslocare e lui prontamente nasconde la foto. Per nascondere indizi della sua relazione omosessuale, Greg si trasforma nel suo cane, ma presto capisce che non può nascondere la verità ai genitori.

I personaggi o allusioni omosessuali sono presenti da un po’ di tempo nei prodotti della casa di Topolino, ma hanno sempre avuto ruoli marginali. Li abbiamo visti nella nuova serie animata DuckTales, in "Finding Dory", nel live action de "La bella e la bestia" (LeFou, braccio detro di Gaston), nella nuova serie di "High School Musical", in "Star Wars: L’Ascesa di Skywalker" (un breve bacio lesbo) fino al recente film Pixar "Onward – Oltre la magia". Qui è stato introdotto per la prima volta in un film d’animazione un personaggio (non protagonista) della comunità LGBTQ, Specter, una poliziotta lesbica che ha una relazione con una donna, madre di un bambino.

Scritto e diretto da Steven Clay Hunter, "Out" fa parte del progetto Sparkshorts: una serie di corti con lo scopo di avvicinare i bambini e agli adulti alle tematiche attuali. Ad inaugurare questo progetto è stato "Float", con protagonista un bambino autistico, disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 2 aprile (Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo9.



