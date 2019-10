In "Star Wars: Resistance" la prima coppia gay del franchise

Durante il podcast "Coffee with Kenobi" i produttori esecutivi Athena Portillo, Justin Ridge e Brandon Auman hanno parlato della seconda stagione della serie animata che prenderà il via negli Stati Uniti dal 6 ottobre. "Sono assolutamente una coppia gay e ne siamo orgogliosi. Adoriamo Flix e Orka", hanno rivelato. La conferma arriva dopo che i fan avevano comunque già ipotizzato la relazione tra i due personaggi dopo la messa in onda delle prime puntate in onda lo scorso anno.