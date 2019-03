Quinto album solista, è un lavoro omogeneo dove tematiche, suoni e atmosfere dei pezzi si bilanciano, sempre in equilibrio tra pubblico e personale. A partire dalla canzone di apertura, "Mal di gola", nata nel corso dell'ultimo, estenuante tour, quando la voce non aveva tregua. La title track è ormai da mesi una sorta di inno della voglia di evasione dai problemi del quotidiano. Coez riesce a entrare in sintonia con una generazione, infilandosi in modo perfettamente coerente nel filone predominante dell'indie italiano. E infatti troviamo amore, nostalgia per gli anni 80 ("Domenica"), melodie aperte ("Gratis"), ma anche momenti più grezzi o disincantati ("Fuori di me").



Per queste canzoni Coez ha rinnovato la collaborazione con Niccolà Contessa de I Cani, già produttore per "Faccio un casino" e "La musica non c'è". "Lavorare con Niccolò è stata una necessità, più che una scelta - ha spiegato lui -. E' venuto tutto in maniera molto naturale, riunirsi è sembrata subito la normale conseguenza della preziosa collaborazione che avevamo avviato in passato. Abbiamo fatto tutto insieme, arrivando al punto che quando avevo le parole scritte, lui aveva già in testa la musica e viceversa, alla fine io scrivevo mentre lui componeva".



Dopo l'album partirà una nuova avventura dal vivo: il 28 e il 29 maggio arriva con due anteprime live "Roma, è sempre bello" al Palazzo dello Sport di Roma, due show, che anticipano il tour autunnale.