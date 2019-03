Canova, arriva Vivi per sempre: "Dentro ci sono tutte le nostre notti"

"Ogni canzone ha un suo mondo proprio, che rimane però sotto la stessa matrice, quella di un unico autore e della stessa band. Seppur coscienti del modo attuale di ascoltare la musica, tra skip e palylist, i dischi ci piacciono molto. Siamo stati attenti anche alla sequenza della tracklist" dicono presentando il disco.



"Vivi per sempre" contiene nove tracce molto diverse tra loro. Come le avete selezionate?

I brani raccontano il nostro ultimo anno di vita, con tutte le sue sfaccettature. Dentro ci sono le nostre notti, le sensazioni, i pensieri, le delusioni e le emozioni che ci rispecchiano... c'è la nostra vita.



Il disco arriva a due anni e mezzo da "Avete ragione tutti". Cosa è cambiato rispetto al primo album?

L'iter creativo è stato lo stesso: canzoni, prove e studio di registrazione. La produzione di Matteo Cantaluppi e la fase di pre-produzione ci hanno però permesso di arrivare in studio più preparati a livello di suoni. Due anni in giro a suonare ci hanno anche aiutato a metterci più a fuoco come band, capire come affrontare un'esperienza del genere.



Il primo singolo "Groupie" fa da ponte tra i due dischi...

Alla fine del tour precedente, nel gennaio 2018, sentivamo l'esigenza di aggiungere un inedito. In quei giorni avevo scritto "Groupie" e l'abbiamo suonata, arrangiandola sul momento. Ci tenevamo che uscisse per prima perché unisce i due progetti. Per noi i singoli non hanno valenza "commerciale", sono un antipasto dell'album che rimane il punto centrale di tutto.



"Domenicamara" è molto ritmata, mentre il testo è più cupo...

Uno dei grandi pregi di essere una band è avere il suonato che va per conto proprio. Ci piaceva l'idea, diffusa all'estero. che testo e musica prendessero strade diverse. Alla fine dell'ascolto non sai se ti ha lasciato allegria, tristezza, malinconia.... è questa la magia.



Il terzo singolo "Goodbye, Goodbye" è un omaggio a Londra, cosa rappresenta per voi?

A livello musicale è stato un faro importante, a partire dalla musica degli Anni Sessanta. Siamo andati lì in cerca di un certo tipo di ossigeno e di atmosfere, ma abbiamo trovato la trap... Probabilmente non vivendo la città abbiamo sbagliato zone. Non abbiamo trovato quello che cercavamo, ma ci ha lasciato in regalo "Goodbye, Goodbye".