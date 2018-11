Gazzelle, un ritorno dal sapore "Punk": "E' un disco che non insegue le hit"

Gazzelle, al secolo Flavio Pardini, è salito alla ribalta nel 2017 grazie all’acclamato album "Superbattito". Le sue canzoni contano milioni di ascolti ("Non sei tu" e "Sayonara" sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia) e il suo lungo primo tour ha visto andare sold out oltre 90 concerti. Il secondo lavoro "Punk" è stato anticipato dai brani "Tutta la vita", "Sopra" e "Scintille".



Partiamo dal titolo, perché "Punk"?

Già chiamare un disco "Punk" è punk, è provocatorio. A livello musicale è spudoratamente pop, ma ha il sapore punk



In che senso?

Per me punk è sinonimo di libertà e fantasia. E' un disco che non segue le regole del mercato e delle hit, ma nasce dalla mia esigenza di scriverlo



Caparezza dice che il secondo album è sempre il più difficile, sei d'accordo?

Ti direi di no, non vedevo l'ora di fare il secondo. Me la sono vissuta serenamente senza pressioni né aspettative. L'avrei fatto comunque, anche se il primo non l'avesse ascoltato nessuno



Cos'è cambiato rispetto al primo?

"Superbattito" è nato nei ritagli di tempo tra un lavoro e l'altro. Per "Punk" ho avuto più risorse e più tempo, sono stato mesi in studio a concentrarmi solo su questo



Il primo marzo sarai al Forum di Assago e il 3 marzo al Palalottomatica di Roma. Sei un po' in ansia?

In realtà più grande è il posto e meno sto a disagio. E' strano fare i palazzetti al secondo disco, ma è un periodo fortunato per la musica italiana e quindi ci sta. Mi sono trovato al momento giusto nel posto giusto, con le canzoni giuste