Svelati i misteriosi manifesti apparsi a Roma e Milano: arriva il nuovo disco di Coez

Coez ha annunciato sui propri social di essere l'autore delle frasi anonime che da febbraio hanno invaso i muri, le strade, le fermate e i mezzi pubblici di Roma e Milano. “L’amore come va?”, “Non basta un elastico per tenerci insieme”, “Vorrei fosse domenica”, “Siamo in isolamento ma con un’isola dentro” sono dei veri e propri slogan e anche i versi delle sue canzoni che annunciano l'uscita del nuovo album "E' sempre bello", che dal 29 marzo sarà disponibile in cd, vinile e su tutte le piattaforme digitali per download e streaming. Si tratta del quinto lavoro del cantautore, che quest’anno festeggia dieci anni di carriera solista, con 20 dischi di platino già all’attivo.