Per Ainé la luce fuori dal tunnel: "Ho trovato la giusta 'Alchimia' per ripartire"

Lo avevamo lasciato due anni fa dopo un album, "Ormai", un posto in semifinale a Sanremo Giovani e l'apprezzamento dei tanti che lo inserivano nell'elenco delle realtà italiane emergenti più interessanti. Poi Ainé (al secolo Arnaldo Santoro) si è inabissato nella propria vita priva e nella propria crisi personale facendo perdere le tracce di sé. "Questa fase è iniziata perché a un certo punto ho sentito il bisogno di stare un po' lontano dai riflettori e dalle pressioni che questo lavoro ti costringe ad affrontare. Quindi ho avvertito come necessario fermarmi per dare priorità alle cose che in quel momento erano più importanti per me: non la musica e il lavoro ma gli affetti e le cose primarie".

E una volta messi a posto quei pezzi, la musica come è rientrata nel tuo orizzonte?

Quando è tornata la voglia di scrivere non stavo ancora benissimo ma la musica mi è stata molto di aiuto perché mi ha dato modo di sfogarmi nelle canzoni. E' stata la valvola di sfogo decisiva per uscire dal tunnel nel quale ero entrato.

"Alchimia" esce oggi ma contiene anche il singolo "Hangover" uscito nel 2020. Questo pezzo è già figlio del tuo periodo di crisi o apparteneva a una fase precedente?

Era uno dei primi brani di questo nuovo progetto e rasentava già questa fase di crisi che iniziava a manifestarsi. Possiamo dire che ha incarnato l'inizio di quello che stava arrivando.

Questo è un Ep corposo, con ben 7 brani, e parecchi featuring: Davide Shorty, Tormento, Ensi e Clementino. Come sono nate queste collaborazioni?

La cosa principale da dire è che per me sono tutti amici. Con Davide Shorty ho un rapporto davvero intimo e diretto. Ensi e Clementino sono arrivati quest'anno, ci siamo subito trovati con il gusto musicale. Sono state tutte ospitate molto genuine e naturali.

Cosa significa per te dividere con altri una canzone?

In questo Ep in particolare ho voluto mostrare la mia voglia di condivisione con gli altri. Sono convinto che se non si fa gioco di squadra non si possa andare da nessuna parte. Sono passato da un momento in cui voleva stare da solo a questo lavoro in cui volevo ripartire mettendo in circolo energie con altre persone.

Per te "Alchimia" è un punto di passaggio verso un album o dobbiamo considerarlo un progetto con una sua specificità?

Sicuramente questo Ep è l'inizio di un mio nuovo progetto che però guarda lontano. Ho prima di tutto la voglia di fare un tour con la mia band nel 2022 e poi arriverà anche l'album.