Pausini e Biagio, avvio trionfale del tour negli stadi | E lei dice: "Dopo mi fermo per due anni"

Laura e Biagio hanno giocato con i rispettivi repertori, accompagnandosi e scambiandosi i brani, oltre a duettare davanti ai loro "Pausinacci" in delirio, come hanno scherzosamente ribattezzato i fan. Il tour negli stadi li porterà in giro per l'Italia per 11 serate (prossimo appuntamento il 29 giugno all'Olimpico di Roma, poi doppia data a San Siro a Milano il 4 e 5 luglio). Una grande festa, in cui si avverte la complicità e la stima profonda dei due professionisti. "Tutto questo è nato dalla nostra voglia di stare insieme - racconta Laura, poco prima di salire sul palco - Non c'era una volontà discografica dietro. Per assurdo, vorremmo che l'attitudine fosse quella di fare pianobar, anche se in uno stadio".



Nessun litigio tra i due big della musica ("Solo quando durante le prove di un tango Laura mi ha infilzato con il suo tacco 26", scherza lui) e piena sintonia anche per la divisione di spazi e scaletta. Solo su una cosa si è imposta la cantante romagnola: "Nessun ospite. E non canto neanche brani scritti da altri cantautori: mi sembra una questione di rispetto. Ho ancora tanti anni davanti per cantare il mio repertorio".



LO SHOW DI LUCA TOMMASSINI - L'unico "ospite" d'eccezione è Luca Tommassini, direttore artistico del tour, che ha convinto la Pauisini a vestire i panni di Freddie Mercury ("ero scettica, ma pensava che avessimo molto in comune") o Antonacci a cimentarsi con il ballo. "Volevamo divertirci e Luca l'ha capito prima di noi. E' stato un modo nuovo per noi di lavorare", concordano i due artisti.



PAUSINI: "MI FERMO PER DUE ANNI" - Uno spettacolo curato in ogni dettaglio, che potrebbe anche approdare al cinema. "Stiamo filmando tutto, anche se non diventa niente, da vecchia lo voglio rivedere" ammette lei, che poi svela di volersi fermare per due anni. "Una cosa ho imparato da Biagio: a essere un po' più tranquilla. Ho sempre esagerato nella ricerca della perfezione".