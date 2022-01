Paura per Red Canzian, ricoverato per un'infezione: "Ho rischiato la setticemia"

ufficio-stampa

Red Canzian, ex bassista e voce dei Pooh, è ricoverato all'ospedale Cà Foncello di Treviso per una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. A renderlo noto è stato lo stesso artista con un video messo in onda al termine del debutto dello spettacolo "Casanova opera pop", al quale Red ha lavorato per tre anni prima di riuscire a portarlo in scena a San Donà di Piave (Venezia).