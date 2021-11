La moglie di Stefano D'Orazio: “Dalla notte del ricovero non ho più rivisto mio marito”

"Dalla notte del ricovero non ho più rivisto mio marito". Ad un anno dalla scomparsa a causa del Covid di Stefano D’Orazio, la moglie Tiziana Giardoni rompe il silenzio. Ospite a “Verissimo” la compagna del batterista dei Pooh rivive il dolore più grande e confida a Silvia Toffanin: "Non solo non l’ho più rivisto, non me l’hanno neanche fatto sentire al telefono. Ho visto solo la sua bara, già sigillata, fuori dall’ospedale".

In lacrime nello studio di "Verissimo" Tiziana ricorda il marito: "Era una persona meravigliosa e tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarlo, sanno che non meritava di morire in questo modo. Ed è per questo che io oggi non riesco a stare bene con me stessa e ad accettare quello che è successo".