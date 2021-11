La moglie di Stefano D'Orazio racconta la tragedia: "Quando è scomparso sono morta insieme a lui"

Leggi Anche Il domenicale di "Verissimo" saldamente al vertice di fascia

Un virus incontrollabile che in poco tempo contagia tutta la sua famiglia. E prosegue: "Quel giorno ho smesso di vivere perché mi sono sentita in colpa. Non ci credevo, è stato tutto così terribile".

Tiziana racconta di come la malattia ha portato via il batterista dei Pooh nel giro di pochissimi giorni: "Inizialmente non aveva nessun sintomo. Poi una notte gli è salita la febbre e ho chiamato l’ambulanza per evitare complicazioni, vista la sua condizione di salute non ottimale. Ho pregato i dottori di poter andare insieme a lui in ospedale perché io stessa ero positiva, ma non c’è stato modo di convincerli. Da quel momento in poi non l’ho più sentito e visto, neanche nella cassa da morto. Non meritava di morire in questo modo, è stata inaccettabile una situazione del genere".

Un dramma familiare che purtroppo non ha risparmiato nemmeno suo padre: "Mio papà se n'è andato venti giorni dopo Stefano. Aveva 74 anni e stava bene. Ho perso gli uomini più importanti della mia vita. Adesso cerco di fare il più possibile per tramandare quello che di bello mi hanno lasciato".

Morto Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh 1 di 20 Ansa 2 di 20 Ansa 3 di 20 ufficio-stampa 4 di 20 Pooh ansa 5 di 20 Italy Photo Press 6 di 20 Italy Photo Press 7 di 20 Italy Photo Press 8 di 20 Italy Photo Press 9 di 20 Italy Photo Press 10 di 20 Italy Photo Press 11 di 20 Italy Photo Press 12 di 20 Italy Photo Press 13 di 20 Italy Photo Press 14 di 20 Italy Photo Press 15 di 20 Italy Photo Press 16 di 20 Italy Photo Press 17 di 20 Italy Photo Press 18 di 20 Italy Photo Press 19 di 20 Italy Photo Press 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: