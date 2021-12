Paura per la sorella di Tom Hanks, la sua casa in Italia va in fiamme

Sandra Hanks, sorella di Tom Hanks, e il marito Kevin Boyd se la sono vista brutta. A quanto riporta il "Messaggero Veneto", infatti, un incendio è divampato nella loro casa di Polcenigo (in provincia di Pordenone). Per fortuna il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagasse in tutta la casa.

Via Facebook Sandra ha raccontato quanto accaduto e ringraziato la squadra di soccorso che ha evitato il peggio. "Ho imparato molto tempo fa a non dire mai che le cose non possono andare peggio. Ieri sera lo ha dimostrato di nuovo. Io e Kev stiamo bene, ma ora non abbiamo sistema di riscaldamento, acqua calda e un casino infernale", ha scritto Sandra. "I vigili del fuoco sono stati meravigliosi... Sono arrivati velocemente, hanno fatto un buon lavoro e sono stati molto gentili... I nostri vicini sono stati, come sempre, favolosi!".

La sorella di Tom Hanks e il marito si sono trasferiti in Italia nel 2016, folgorati dalla bellezza dei paesaggi. Precedentemente avevano vissuto per 25 anni alle Seychelles, ma dopo una vacanza in Friuli hanno scelto di cambiare radicalmente vita e ristrutturare un vecchio casolare a Polcenigo, in provincia di Pordenone.

Alla coppia non mancano affatto il clima tropicale e le spiagge bianche. "Stiamo bene qui...Stare a casa non è un problema e questa gente è meravigliosa. Sono fortunata, lo spirito della gente è straordinario", aveva infatti dichiarato la donna lo scorso anno, durante il lockdown.

