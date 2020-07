Tom Hanks e Rita Wilson sono diventati cittadini greci

Tom Hanks e Rita Wilson sono diventati a tutti gli effetti cittadini greci. A ufficializzare la notizia è stato il primo ministro in persona, Kyriakos Mitsotakis, che ha postato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia dell’attore e della moglie, che mostrano orgogliosi i loro nuovi passaporti. Hanks è un greco-ortodosso convertito, e la Wilson ha origini elleniche. I due hanno ottenuto la cittadinanza onoraria come riconoscimento per l'impegno svolto durante gli incendi di Atene del 2018, che costarono la vita a oltre 100 persone.