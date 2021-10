Tom Hanks si imbuca a un matrimonio e dà consigli di coppia alle sposine

Il divo, in felpa e pantaloncini, non si è sottratto alle foto di rito e si è fatto immortalare in mezzo alle donne, insieme al loro figlio August di un anno.

Un incontro speciale in particolar modo per Diciembre, che ha da poco perso il fratello. Una sua foto era stata collocata sopra una delle sedie e l'attore, incuriosito, ha chiesto la data di nascita del ragazzo. Hanks ha così scoperto con stupore che erano nati lo stesso giorno. "Era come se fosse un messaggio da parte di mio fratello, come se anche lui fosse lì con noi! E' stata la ciliegina sulla torta" ha spiegato Diciembre.

