Roger Waters si è sposato per la quinta volta: "Sono così felice"

Quinto matrimonio per Roger Waters. La star del rock, 78 anni, ha annunciato sui social di aver sposato Kamilah Chavis, 43 anni: "Sono così felice, finalmente un custode per me", ha scritto il musicista dei Pink Floyd, che ha pubblicato anche una serie di scatti delle nozze negli Hamptons, dove possiede una villa.

Roger e Kamilah si frequentano da quasi cinque anni: "L'ho incontrata a uno dei miei concerti un paio di anni fa", ha raccontato Waters nel 2018 all'argentino Infobae: "Lavorava nei trasporti e guidava la macchina che mi stava portando". Fonti dell'entourage del musicista confermano che la Chavis è stata l'autista di Waters al Coachella Festival, nel 2016. "Sono stato in un posto per due settimane e c'erano molti trasferimenti tra l'hotel e la sede. La mia guardia del corpo era seduto davanti con lei e parlavano, mentre io restavo dietro. Non lo so, qualcosa in lei mi ha attratto...".

Quando gli è stato chiesto come avesse fatto la sua prima mossa, la star dei Pink Floyd ha aggiunto: "Un giorno ho detto 'scusami' e lei si è voltata. Qualcuno ti ha mai detto che hai dei bellissimi zigomi?' Ho visto una piccola reazione, e quello è stato l'inizio...".

I matrimoni precedenti

Waters, il cui patrimonio stimato ammonta a circa 310 milioni di dollari è stato sposato dal 1969 al 1975 con Judith Trim, che appariva nella versione in vinile di "Ummagumma". Nel 1976 il musicista ha detto nuovamente "sì" a Carolyne Christie, aristocratica britannica, ex moglie del manager dei Grateful Dead. Dopo il divorzio, nel 1992, e due figli, di cui Harry, che suona nella band del padre, Roger ha sposato Priscilla Phillips, con la quale è rimasto per 8 anni. Nel 2004 infine la rockstar ha incontrato la regista Laurie Durning, con cui è stato sposato dal 2012 al 2015.