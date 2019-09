Venezia 76, Roger Waters: "Meno male che Salvini se n'è andato"

Il film, la riproposizione senza alcun altro intervento, di una tappa del tour mondiale 2017-2018, quella di Amsterdam tra visioni dall'alto dello spettacolare concerto, maiali volanti compresi, e primi piani del pubblico, sarà in sala il 7, 8 e 9 ottobre distribuito da Nexo Digital, ma alla conferenza stampa Waters ha parlato molto più di attualità che di musica. "Dobbiamo rispettare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e iniziare a riparare i danni causati dal neoliberismo", ha sottolineato e poi: "Sono contento che la mia musica raggiunga i giovani. Abbiamo un disperato bisogno che le nuove generazioni siano attaccati alle idee, e non solo ai fottuti iPhone".



"Us + Them" mostra infatti in maniera inequivocabile l'incredibile seguito presso giovani adolescenti che non appartengono certo alla generazione dei Pink Floyd: nel film ci sono tanti primi piani di questi ragazzi che piangono, sanno a memoria le sue canzoni, un rapporto incredibilmente speciale. "E' vero, la maggior parte della musica pop", ha detto all'Ansa Waters: "è completamente priva di significato, di emozioni, di contenuto. I ragazzi riconoscono la verita' in questa mia musica. In ogni generazione ci sono stati i giovani in cerca della strada, del significato delle loro vite, di idee che non siano solo un like sull'iPhone. Quando vedo tante persone chine sullo smartphone mi chiedo: siamo nati per questo? A me sembra una perdita di tempo".



In quanto alla politica italiana non ha dubbi: "Grazie a Dio Salvini se n'è andato", ha detto Waters, che ha attaccato il "nuovo fascismo populista" di politici come Bolsonaro, Trump, Boris Johnson che "stanno distruggendo il mondo" e sui flussi migratori ha rimarcato come "abbiamo evidenze che veniamo tutti dall'Africa, siamo tutti fratelli e sorelle africani". Poi ha lanciato un appello: "I migranti non attraversano il Mediterraneo perché vogliono mangiare la vostra pizza, ma perché sono disperati, salvateli".



E di fronte ad uno dei fondatori dei Pink Floyd che a 76 anni riempie gli stadi del mondo e riesce a parlare a un pubblico mondiale con una musica immortale eppure così contemporanea, anche la retorica della solidarietà, del pacifismo, sembra più accettabile.



"Vorrei ricordare" ha continuato Waters: "che dentro un sistema democratico in Germania in 4 anni Hitler prese il potere. Bisogna mettersi insieme e resistere a chi vuole distruggere questo bellissimo pianeta, a chi controlla le nostre vite". E poi conclude: "Bisogna partire dal rispetto dell'uomo come stabilito nel'48 dopo la seconda guerra mondiale. L'ho sempre scritto nelle mie canzoni e in 50 anni di musica. Dovremmo essere tutti fratelli, costruire muri non serve, nessuno è più schiavo di chi pensa di essere completamente libero".