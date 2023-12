Patti Smith, paura per la sacerdotessa del rock: ricoverata a Bologna dopo un malore

Momenti di apprensione per la cantautrice americana Patti Smith.

L'artista 76enne, in questi giorni in tour in Italia, è stata ricoverata in osservazione all'ospedale Maggiore di Bologna, a causa di un improvviso malore accusato nella giornata di martedì. La "sacerdotessa del rock" (così è definita) avrebbe dovuto esibirsi in un concerto al teatro Duse di Bologna: lo show è stato annullato.