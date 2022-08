Patti Smith incanta Milano, premiata con la pergamena della città

Leggi Anche Patti Smith compie 75 anni: auguri alla sacerdotessa del rock

"Per il suo attaccamento alla città che ha molto ispirato il suo lavoro - ha detto l'assessore - per la sua passione per i luoghi, gli artisti e la gente di Milano, per il suo amore per l'arte e la cultura italiane e per il suo contributo alla musica nel mondo".

Patti è molto legata a Milano, tanto che a marzo 2020, durante i primi giorni del lockdown, aveva tenuto un piccolo concerto su Instagram contro "la malinconia da isolamento", con una dedica particolare a Milano. Il concerto, previsto quella estate, era saltato. A due anni di distanza finalmente la sacerdotessa del rock è riuscita a incantare tutti.

