Patti Smith compie 75 anni: auguri alla sacerdotessa del rock

Sacerdotessa new wave, cantante, poetessa. Patti Smith compie 75 anni. Una carriera fatta di momenti importanti, incontri e amicizie con protagonisti della vita culturale americana, trionfi, uscite di scena e ritorni. Il suo periodo d'oro fu alla fine degli anni 70 con album come "Horses", "Radio Ethiopia", "Easter", oltre al singolo "Because The Night", scritto per lei da Bruce Springsteen. In questi giorni il sindaco di New York, Bill De Blasio, le ha conferito le chiavi della città.