Parigi, morta l'attrice e modella francese Nadia Fares: aveva 57 anni
Era stata estratta dalla piscina di un club privato nel nono arrondissement a Parigi
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Era stata trovata priva di sensi in una piscina di Parigi una settimana fa e da allora in coma all'ospedale Pitié-Salpêtrière. È morta il 17 aprile 57 anni l'attrice e modella francese di origini marocchine Nadia Fares. Lo hanno annunciato le figlie Cylia e Shana Chasman Fares. È stata aperta un'inchiesta per individuare le cause dell'incidente. L'attrice era stata ricoverata domenica scorsa dopo essere stata estratta dalla vasca di un club privato in Rue Blanche, nel nono arrondissement della capitale francese.
L'attrice e modella avrebbe dovuto girare il suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista il prossimo settembre. "Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d'azione con Tf1 Studios" aveva spiegato in un'intervista pubblicata a gennaio e nella quale aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un "intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza". "In quattro anni ho subito tre interventi al cuore" aveva aggiunto l'attrice affermando di nuotare quattro volte a settimana.
Biografia
Nata nel 1968 a Marrakech, la Farès è cresciuta a Nizza prima di trasferirsi a Parigi per intraprendere la carriera artistica. Ha iniziato quella cinematografica negli anni '90, lavorando con registi di fama come Alexandre Arcady, Claude Lelouch e Bernie Bonvoisin. Era conosciuta in Italia per aver partecipato a "Poliziotti" del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart.