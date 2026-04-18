L'attrice e modella avrebbe dovuto girare il suo primo lungometraggio come sceneggiatrice e regista il prossimo settembre. "Grazie al duro lavoro, all'introspezione e alla pura determinazione ho trovato una squadra fantastica: stiamo lavorando insieme a una commedia d'azione con Tf1 Studios" aveva spiegato in un'intervista pubblicata a gennaio e nella quale aveva anche rivelato di essersi sottoposta nel 2007 a un "intervento chirurgico al cervello a causa di un aneurisma piuttosto grande: una bomba a orologeria che doveva essere trattata con urgenza". "In quattro anni ho subito tre interventi al cuore" aveva aggiunto l'attrice affermando di nuotare quattro volte a settimana.