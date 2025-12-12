Francia, auto precipita in piscina con madre e bimba a bordo

Terrore nella piscina comunale di La Ciotat: un veicolo ha sfondato la recinzione ed è finito in acqua. Salve per miracolo una donna e la figlia di cinque anni
Non solo a Milano, una manovra maldestra è diventata virale. Nella serata dell'11 dicembre alla piscina comunale di La Ciotat, nel sud della Francia, nella regione del Rodano, un'automobile è precipitata direttamente nella vasca dell'impianto sportivo, con a bordo una madre e la sua bambina di appena cinque anni. L'episodio si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi grazie al tempestivo intervento dei bagnini presenti in struttura.
Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato nel parcheggio di Paul-Éluard, adiacente alla piscina. La conducente avrebbe eseguito una manovra sbagliata, perdendo il controllo del mezzo. Il veicolo ha così imboccato una traiettoria imprevista, schiantandosi violentemente contro la recinzione perimetrale dell'impianto natatorio e travolgendo la porta d'ingresso a vetri. La forza dell'impatto e la velocità accumulata hanno fatto il resto: l'auto è letteralmente volata dentro la vasca, inabissandosi sotto gli occhi increduli dei presenti.
L'allarme è scattato immediatamente. Due bagnini in servizio, insieme a un'altra persona che si trovava sul posto, si sono tuffati per portare soccorrerle. In pochi istanti sono riusciti a raggiungere il veicolo sommerso ed estrarre madre e figlia dall'abitacolo. Le due passeggere sono state messe in salvo prima che la situazione potesse degenerare. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite: solo un grande spavento per un incidente che poteva avere conseguenze ben più drammatiche e che in poche ore è diventato virale.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area. Ora il Comune dovrà occuparsi delle operazioni di recupero del veicolo dalla piscina. Nel frattempo, l'impianto sportivo resterà chiuso al pubblico fino al completamento dei lavori di ripristino e alla verifica dell'agibilità della struttura.