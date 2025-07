Su Tgcom24 in esclusiva una scena di "Paradiso in vendita"

Per superare una profonda crisi finanziaria, il governo italiano decide di vendere ai francesi Filicudi, una delle magnifiche isole delle Eolie, il cui nome antico è Phoenicusa. Il Governo francese spedisce quindi sull’isola François Alarie (Bruno Todeschini), soprannominato Richelieu per le sue abilità diplomatiche e politiche. Dietro la promessa del suo governo di farlo diventare presto Ministro, il grande stratega cercherà di acquisire tutte le proprietà degli isolani a costo di manipolazioni, negoziazioni, compravendite e lottizzazioni. Ma la bellezza non si compra e gli isolani sono tutt’altro che indifesi. Inizialmente ignari del complotto alle loro spalle e del destino che li attende, non tardano ad allinearsi contro il nemico. Capitanati da Marianna Torre (Donatella Finocchiaro), sindaca tanto combattiva e determinata quanto sensuale e affascinante, la popolazione dell’isola svela la sua forza difensiva. Fronteggia François per riprendersi le case, i negozi, la lingua, la bandiera, le barche, l’identità e l’unicità dell’Isola.