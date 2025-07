A Giffoni 55 Virginia Raffaele e Riccardo Milani svelano le prime scene del film "La vita va così"

Sopraffatta dall'affetto dei ragazzi sia per la sua bravura ("Sei la mia preferita", le dice una ragazzina facendo una domanda e lei di rimando "Aspetta che risponda e cambi idea") che per la sua bellezza ("Sei una diva" le gridano e lei ribatte tra le risate "Ma che vuol di'?") Virginia Raffaele ha avuto un toccante scambio con una ragazza disabile che le ha chiesto il suo parere sul fatto che spesso attori non disabili siano chiamati a interpretare ruoli da disabili: "Io vorrei fare questo mestiere ma in questo modo per noi non c'è spazio...". "Hai ragione - ha detto l'attrice - e spero con tutto il cuore di fare un film con te".