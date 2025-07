Qual è il tuo rapporto con la comicità? In un'intervista hai detto: "Più vado avanti e più confesso di essere un'attrice drammatica. A teatro faccio spettacoli di prosa molto drammatici. Ho fatto finta fino adesso ma io sono un'attrice drammatica"

Ho sempre affrontato la comicità come il dramma, lavorando sul personaggio, forse sono più che altro una attrice, poi ho avuto l'esperienza televisiva, che mi ha sicuramente spinta verso una direzione più più comica e non nascondo le mie doti comiche, figuriamoci, ne sono fiera, per me è solo un vanto poter far ridere le persone. Per molti anni però non ho coltivato il mio animo tragico, la mia esperienza teatrale, i miei studi e ora sono tornata, soprattutto dopo aver portato in scena "Elena la matta" monologo tragico su una donna povera ed ebrea deportata ad Auschwitz, che è stato un successo di pubblico straordinario. E' stato uno spettacolo decisamente non commerciale che invece mi ha centrato nel punto della vita in cui mi trovo, in quello che io voglio raccontare oggi, in quello che io sento di dover essere, mi ha centrato nel senso, che mi sono sentita proprio al posto giusto, al momento giusto, con l'età giusta, con l'esperienza giusta, e quindi è come se avessi trovato casa. Poi chiaramente la casa non si trova solo nel genere, si trova quando hai il personaggio corretto per te, il bel testo, quando ci sono anche altri elementi, perché sia il comico sia il tragico funzionano quando c'è un buon materiale.