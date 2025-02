Al Carcano un tuffo dolceamaro nella Roma fascista: Paola Minaccioni in scena è "Elena la matta", antieroina nel ghetto ebraico

"Ho voluto raccontare questa storia per dar vita di nuovo a Elena perché la sento dentro di me come fosse una sorella - racconta la protagonista unica dello spettacolo -. Una donna alla quale ispirarsi ogni giorno, una storia di libertà che spero commuova il pubblico come ha commosso me". Quella che vedremo sul palco del teatro milanese è una figura sicura, decisa, forte, fuori dagli schemi e profondamente provata, ma non piegata, dalle angherie del regime fascista. Per un viaggio tra storia, emozione e ironia, in cui l'istrionica attrice romana cercherà di accompagnarci in una serata nel segno dell'amarezza e della riflessione, ma anche di una insondabile nostalgia.