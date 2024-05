Panorama Festival propone una settimana di appuntamenti dislocati in diverse location del Salento che ospiteranno le leggende della musica elettronica mondiale. Pochi artisti negli ultimi decenni hanno avuto un impatto come quello di Peggy Gou sulla cultura popolare. Già icona della club culture e della moda, l'istinto creativo e lo spirito curioso avrebbero potuto condurla lungo molte strade: designer, pianista, scrittrice o editrice. L’eclettica artista ha invece distillato ciascuna di queste passioni in una celebrazione della musica elettronica e della cultura alternativa, una personale visione che ha avuto una risonanza universale, affermandosi come una delle dj più riconoscibili e amate al mondo, fondatrice dell'etichetta di musica e design Gudu. Dopo il travolgente successo del brano estivo "It Goes Like Nanana" che ha fatto ballare tutto il mondo e scalato le vette delle classifiche musicali totalizzando oltre 300 milioni di streaming sulle piattaforme, e fresca della collaborazione con Lenny Kraviz nel singolo "I Believe In God Again" torna a Panorama.