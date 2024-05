Extrema Festival è rinomato per portare una programmazione di altissimo livello e la prima edizione italiana non sarà da meno. Situato in una location mozzafiato, la manifestazione non è solo musica, ma un'esperienza immersiva di vita all'aria aperta. Sarà possibile vivere il festival in modalità camping tradizionale oppure optare per l'eleganza del glamping, con strutture che offrono ogni comfort. Un'opportunità perfetta per riconnettersi con la natura senza rinunciare alle comodità.