Torna a Milano il "Polifonic Festival", antipasto dell'edizione pugliese

Ospiti da tutto l'universo dell'elettronica A guidare la line-up il duo britannico Disclosure, con il loro ricco patrimonio di soul, jazz e hip hop degli anni '90 e con all’attivo collaborazioni con artisti del calibro di Mary J. Blige, Lorde, London Grammar e molti altri. Ma sono diversi i nomi che spiccano in cartellone, dove si possono scoprire influenze che vanno dall'audace innovazione (catturando l'attenzione dell’audience più giovane con la star I Hate Models, l'acclamata DJ Gigola, il duo berlinese FJAAK e DJ Heartstring) alla fascinazione per le radici autentiche, invitando il mastermind di Rush Hour Antal e Jeremy Underground, che portano in alto la torcia della musica house. E ancora, le sonorità acid e ambient psichedelic di una veterana della console come Jane Fitz; tra i protagonisti della techno, il britannico Luke Slater, che nonostante il successo è stato in grado di mantenere grande credibilità nel mondo underground; dall’Ucraina la deep techno sognante di Etapp Kyle e la producer Poly Chain, con il suo viaggio tra break, ambient e IDM.

Un ponte tra Milano e la Val d'Itraia Dagli headliner riconosciuti a livello mondiale ai talenti emergenti, le line-up di Polifonic Milano e Polifonic Puglia abbracciano lo spettro dei generi musicali elettronici: due cartelloni che si propongono come un grande giro del mondo, dando spazio anche a realtà musicali meno rappresentate. Polifonic celebra le contaminazioni artistiche e culturali, portando a Milano e in Valle d'Itria un'ampia gamma di sonorità da esplorare e apprezzare.

Antefuture tra innovazione e tradizione Il tema generale di Polifonic, AnteFuture, suggerisce nuovi scenari possibili nel rispetto delle culture, e un cammino verso paesaggi suggestivi, a metà strada tra luoghi immaginari e realtà. La nuova edizione di Polifonic ambisce a parlare a un pubblico sempre più ampio, attraverso una proposta artistica che include sonorità e atmosfere che esplorano tutto lo spettro della musica elettronica, pur mantenendo la cura che lo ha contraddistinto negli ultimi anni. Un occhio puntato al futuro, ma ancorato alle radici di Polifonic: il legame imprescindibile con il territorio e con il mediterraneo, un continuo dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e diverse culture.

IL PROGRAMMA

DAY 1, venerdì 31.05

ADI Design Museum - Piazza Compasso D’Oro 1

Dalle 18.00 alle 00.00

DAY 2, sabato 1.06

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO - Via Novegro s/n V.le Esposizioni, Segrate (MI)

Dalle 16.00 alle 2.00

DAY 3, domenica 2.06

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO - Via Novegro s/n V.le Esposizioni, Segrate (MI)

Dalle 16.00 alle 00.00

Per il terzo anno consecutivo, A|X ARMANI EXCHANGE è sponsor ufficiale di Polifonic. In questa edizione, il brand presenterà una installazione che verrà implementata per la prima volta in occasione delle date di Milano – 1 e 2 Giugno, Parco Esposizioni Novegro- come teaser all’edizione di Luglio, in Puglia. I partecipanti non solo potranno rilassarsi nella chillout zone interamente brandizzata, ma saranno anche protagonisti di un'esperienza digitale immersiva. Gli abbonamenti per il festival sono in vendita su Dice.