Il Surf and Skate Film Festival torna in pista con l'ottava edizione

Lo SSFF non è solo film, è una vera celebrazione, una festa dei valori più autentici della cultura del surf e dello skateboarding. Su una rampa e su ostacoli progettati ad hoc si sfidano i migliori skater nei contest pomeridiani e serali. Tra le altre attività gratuite includono una skate school, per chi ama la tavola e vuole imparare; un laboratorio di costruzione della tavole da surf, dove gli shaper fanno vivere un'esperienza immersiva nell'arte della fabbricazione delle tavole; dei workshop di upcycling; sarà allestito inoltre un Pop Up Store di Vans/SSFF dove sarà disponibile il merchandising esclusivo dell'evento, tavole da skate e surf e altri accessori, in collaborazione con i brand selezionati. Quest'anno, tra gli artisti esposti, ci sarà una sezione dedicata a Craig Stecyk , autore del pluripremiato documentario "Dogtown and Z-Boys" , fotografo e fondatore del Zephyr Skate Shop degli albori della scena skate e surf Californiana, le sue fotografie scattate nel periodo d’oro tra il 1970 e gli anni 80 hanno fatto conoscere al mondo questa controcultura.

La musica e il programma

Anche quest’anno è fondamentale il ruolo della musica: un palinsesto di live e dj set per celebrare e vivere le sonorità di questa cultura. Venerdì 31 maggio durante l’anteprima in Stazione Centrale, via alle evoluzioni con l’MC Skate Contest, cui seguiranno i dj set di Brandon from Akwaaba e dj Machete. In serata, alle 19:00, l’ex Macello ospiterà il party d’apertura, con i dj set di Edo Paris e Brandon from Akwaaba, oltre alle esibizioni di LaHasna e Lina Simons. Il giorno dopo, dopo premiere di film, contest di skate, mostre e la scuola di skateboarding. Dalle 14:00 live con i Bad Plug, synth punk band milanese, cui seguirà il dj set di dj Machete. In serata Sotterranea, Jack the Smoker e il rapper statunitense Conway the Machine. Chiusura domenica 2 giugno, dalle 12:00 dj set con Spaghetto e Mazza, dj Machete, dj Filo and Mad Andee, dj Kime e dj Larry. Dalle 21:00 gran finale con l’afrobeat di Mamud Band e Queen Omega da Trinidad, star della scena reggae-world mondiale.