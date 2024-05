Al Sea Star Festival in Croazia protagoniste Angelina Mango e Victoria dei Maneskin

Il festival si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 maggio con in cartellone oltre 80 artisti di livello internazionale come le nostrane Victoria dei Måneskin , Angelina Mango , l'eroe nazionale Baby Lasagna (entrambi dopo le loro apprezzatissime esibizioni all’Eurovision) oltre agli hitmaker francesi Ofenbach, il poliedrico John Newman (in modalità hybrid dj set), la superstar della house e della techno Hot Since 82, ARTBAT e Deborah De Luca e l’eclettico INIKO.

Ai nastri di partenza la sesta edizione di Sea Star , in programma ad Umago, in Croazia, a 50 chilometri dal confine italo-sloveno.

Il programma day by day Venerdì 24 il Tesla Main Stage di Sea Star vedrà come protagonisti la regina della techno Deborah De Luca, i maestri della tech-house ARTBAT, il dinamico Hot Since 82 e il poliedrico INIKO. Sul palco principale di Sea Star spazio per le rock star Joker Out, Buč Kesidi e Keni nije mrtav. Nella Nautilus Arena spazio agli eroi della trap quali Grše, Kuku$, z++, tam & Jymenik, Rouzi, Zevin e Thicc Boi,. Sul palco dell'Electric Waves Pablo Panda, Kali, Samo Tako b2b Korak, DBFB, Inner Sense e Ivan Erjavac sono garanzia di performance ad alto tasso adrenalinico.

Sabato 25 maggio il main stage presenterà i grandi protagonisti del recentissimo Eurovision Angelina Mango e Baby Lasagna, il giovane talentuoso Ian Hasher, dj e producer californiano, l’hitmaker John Newman (in modalità hybrid dj set) e Ofenbach. In lineup sul mainstage anche i membri della trap-gang Senidah e Devito e gli eroi nazionali, i dj Vanillaz e Thicc Boi. Nella Nautilus Arena energia ai massimi livelli con Victoria dei Måneskin, DJ Gumja, Estella Boersma, DJ Jock e Lucius Light; il palco dell'Electric Waves vedrà protagonisti Alessio, Elena Mikac, Recep, Igz b2b Eloc, Marin Biočić, Marcel e Ana Uzelac b2b DJ Evan.

Giovedì 23 maggio Sea Star vivrà un’anteprima di gran lusso con il Welcome Day con la musica e le atmosfere molto ricercate a cura di Cacao Я:Eevolution. Un party in collaborazione con i festival Ada Divine Awakening ed EXIT che vedrà come protagonista Mose, autentico maestro visionario e che ha fatto della sua musica un autentico manifesto esistenziale. Insieme a Mose, gli altrettanto avanguardistici DJ Tebra e Mr. Forest e Donnie Darko. Il tutto per una colonna sonora della serata che proporrà vibrazioni techno, organic house, melodie sciamaniche, ritmi arabi e africani. Tutto molto ipnotico, il modo migliore per prepararsi a Sea Star. Per gli irriducibili niente di meglio che la giornata di domenica 26 maggio ed il Closing Party di Sea Star.