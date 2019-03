Osvaldo Supino, ecco "Sparks": "Canto la scintilla della passione"

"Sparks, è la scintilla che cerchiamo costantemente in tutti i nostri aspetti della nostra vita. E' la passione, è l'amore.. e proprio questi sono i due argomenti principali di questo nuovo album" spiega Supino. Un album fortemente e volutamente pop, ma che tra le varie influenze musicali urban, edm, reggaeton, prova ancora una volta l'eclettica personalità di Osvaldo capace di reinventarsi con credibilità nelle varie storie, ma soprattutto una vulnerabilità senza filtri, tanto da rendere questo lavoro uno dei suoi più intimi e autobiografici realizzati fino ad ora.



L'album è stato anticipato dal nuovo singolo "How Do We Know" che, pubblicato solo lo scorso 28 gennaio, ha conquistato mezza Europa debuttando in terza posizione in Italia, alla 7 in Spagna, alla 8 in Svizzera e alla 10 in Germania e Austria. "Sparks" sarà pubblicato il 17 aprile anche in versione interamente spagnola dal titolo "Luces". Supino è uno degli artisti indipendenti italiani più premiati e acclamati all'estero con 1 Premio Unicef, 1 premio Mei, 2 Nickelclip Awards, unico italiano premiato ai LAIFFA Awards di Los Angeles, 4 tour internazionali all'attivo e record come unico artista italiano ad aver ottenuto 3 nomination ai BT Digital Awards in Inghilterra. "Sono le emozioni, quello che vivo, il mio istinto e la verità più assoluta a fare i miei dischi".